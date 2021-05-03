Для автомобилей госорганов вводятся специальные номера

Кабинет министров Узбекистана 29 апреля принял постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в органах государственного управления и государственной власти на местах». Об этом пишет

Согласно документу, с 1 июля 2021 года вводится новый тип государственных номерных знаков для служебных автомобилей в органах государственного управления и государственной власти на местах (кенгаши народных депутатов и хокимияты).

Министерству внутренних дел поручено до 1 июля подготовить новый тип номеров, а затем совместно с Министерством юстиции до 1 августа внести в правительство проект постановления, предусматривающий государственную регистрацию автомобилей через центры государственных услуг.

До 1 августа органы госуправления и хокимияты должны обеспечить перерегистрацию номеров автомобилей для их замены. Этот процесс освобождён от платы.

С 1 августа запрещается движение служебных автомобилей органов госуправления и хокимиятов, которые не перерегистрированы с новым типом номеров.

Документом вносятся изменения в постановление Кабмина от 27 июня 2007 года (ПКМ №131), где представлены типы номерных знаков. Вводится номер типа I1серии «DAV», который выдаётся персонально закрепленным и дежурным служебным автомашинам органов госуправления и хокимиятов (за исключением автомобилей Минобороны, внутренних дел, таможни, экстренных служб и машин со II типом номеров).

Образец переднего номера.