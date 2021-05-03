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  • 3 май 2021 9:50
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Для автомобилей госорганов вводятся специальные номера

Для автомобилей госорганов вводятся специальные номера

Кабинет министров Узбекистана 29 апреля принял постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в органах государственного управления и государственной власти на местах». Об этом пишет Gazeta.uz со ссылкой на Министерство юстиции.

 

Согласно документу, с 1 июля 2021 года вводится новый тип государственных номерных знаков для служебных автомобилей в органах государственного управления и государственной власти на местах (кенгаши народных депутатов и хокимияты).

 

Министерству внутренних дел поручено до 1 июля подготовить новый тип номеров, а затем совместно с Министерством юстиции до 1 августа внести в правительство проект постановления, предусматривающий государственную регистрацию автомобилей через центры государственных услуг.

 

До 1 августа органы госуправления и хокимияты должны обеспечить перерегистрацию номеров автомобилей для их замены. Этот процесс освобождён от платы.

 

С 1 августа запрещается движение служебных автомобилей органов госуправления и хокимиятов, которые не перерегистрированы с новым типом номеров.

 

Документом вносятся изменения в постановление Кабмина от 27 июня 2007 года (ПКМ №131), где представлены типы номерных знаков. Вводится номер типа I1серии «DAV», который выдаётся персонально закрепленным и дежурным служебным автомашинам органов госуправления и хокимиятов (за исключением автомобилей Минобороны, внутренних дел, таможни, экстренных служб и машин со II типом номеров).

 

Для автомобилей госорганов вводятся специальные номера

Образец переднего номера.

 

Для автомобилей госорганов вводятся специальные номера

Образец заднего номера.


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