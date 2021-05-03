Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Индию

По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 1 мая в Индию была доставлена гуманитарная помощь, сообщает ИА «Дунё».

В аэропорту Дели посол Узбекистана Дильшод Ахатов передал должностным лицам Общества Красного Креста и Министерства иностранных дел Индии комплекты мобильных кислородных концентраторов и необходимые лекарства.

В 2020 году Индия предоставила Узбекистану медицинские препараты, включая таблетки гидроксихлорохина и другие лекарства, используемые для лечения COVID-19. В марте 2021 года в Узбекистане в рамках инициативы COVAX было получено 660 тысяч доз вакцины CoviShield (AstraZeneca), изготовленных Институтом сыворотки Индии. В июне ожидается очередная поставка.

Индия переживает серьёзный кризис в связи с большим количеством ежедневно инфицированных коронавирусом и высоким уровнем смертности от этой инфекции. 1 мая сообщалось, что за сутки в стране было выявлено почти 402 тысячи случаев и зафиксировано более 3500 смертей. Общее число подтверждённых случаев с начала пандемии превысило 19 миллионов, смерти — почти 212 тысяч человек.