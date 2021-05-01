После разговора Шавката Мирзиёева с президентами Кыргызстана и Таджикистана ситуация на госгранице наладилась, сообщает Podrobno.uz

Ранее президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана обсуждали по телефону ситуацию на таджикского-кыргызской границе, где обострилась ситуация в последние дни.

Конфликт начался с водозабора в селе Кок-Таш Баткенского района и перепалки жителей двух стран, которая затем переросла в открытое противостояние. С обеих сторон были пострадавшие.

29 апреля Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол о прекращении военного конфликта. Спецтехника отозвана, дороги открывали для передвижения жителей.

Президент Узбекистана в телефонном разговоре со своими коллегами из Таджикистана и Кыргызстана – Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым поддержал скорейшее урегулирование сложившейся ситуации и недопущение ее эскалации. Стороны были солидарны во мнении, что острые разногласия необходимо решать мирным путем.

Таджикистан и Кыргызстан – две страны, с которыми Узбекистан связывают не только географическое положение, но и история, многолетнее сотрудничество. И в этом плане конструктивный и доверительный диалог становится единственно верным решением в случае возникновения спорных моментов.