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  • 29 апрель 2021 16:53
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Узбекистан призывает стороны кыргызско-таджикского конфликта немедленно прекратить столкновения

Узбекистан призывает стороны кыргызско-таджикского конфликта немедленно прекратить столкновения

В Узбекистане с глубокой озабоченностью восприняли поступающую информацию об эскалации ситуации на кыргызско-таджикской границе, что привело к пострадавшим с обеих сторон, заявило Министерство иностранных дел страны.

 

«Призываем стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряжённости», — говорится в заявлении МИДа.

 

«Сегодня все вопросы и имеющиеся проблемы должны решаться только путём переговоров и консультаций в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства и партнёрства, которые присущи братским народам Центральной Азии», — подчеркивается в заявлении.

 

МИД также заявил, что Узбекистан готов оказать «всемерное содействие в скорейшем урегулировании возникшей ситуации».

 

В приграничном кыргызско-таджикском конфликте 29 апреля пострадало семь человек. Он начался после установки таджикской стороной камер наблюдения возле пункта по распределению воды «Головной». Кыргызская сторона потребовала снять оборудование. После словесной перепалки местные жители с обеих сторон стали закидывать друг друга камнями. По данным РИА Новости, на границе сейчас идет перестрелка.

 

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