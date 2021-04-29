Узбекистан и Россия договорились о стратегическом партнерстве в военной области

Узбекистан и Россия разработали программу стратегического партнёрства в военной области. Об этом было сообщено в ходе переговоров министров обороны Узбекистана Баходира Курбанова и Российской Федерации Сергея Шойгу.

«Реализация программы позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений. Такой документ разработан впервые. Предлагаю сегодня его утвердить», — сказал Сергей Шойгу.

«Мы заинтересованы в дальнейшем углублении двусторонних и многосторонних связей с Россией в плане наполнения нашего стратегического партнёрства и отношений союзничества конкретным практическим содержанием. Наряду с этим хотелось бы подчеркнуть, что Узбекистан также заинтересован в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией в области обороны и обеспечения региональной безопасности», – сказал Баходир Курбанов.

«Приоритетами военного сотрудничества считаем проведение двусторонних мероприятий по обеспечению военной безопасности, укрепление боевого потенциала Вооруженных сил Узбекистана, а также подготовку военных кадров», – отметил Шойгу.

Он также назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центрально-Азиатском регионе и подчеркнул, что достигнутые на данный момент темпы взаимодействия необходимо поддерживать и развивать в дальнейшем.

Глава Минобороны РФ также передал в дар архивные документы о вкладе узбекистанцев в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК