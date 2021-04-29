Министр транспорта назвал главное условие для приватизации Uzbekistan Airways

Перед приватизацией Uzbekistan Airways необходимо повысить привлекательность компании для инвесторов, заявил министр транспорта Узбекистана Ильхам Махкамов. Об этом сообщает kun.uz.

«Чтобы приватизировать авиакомпанию, мы должны продать ее по хорошей цене. Нам нужно повысить его привлекательность, чтобы продавать по хорошей цене. Все самолеты, приобретенные в до сегодняшнего дня, были взяты в кредит. При такой кредитной задолженности, при такой бизнес-стратегии привлекательность авиакомпании будет низкой», - сказал министр.

«Мы должны повысить его привлекательность, а не продавать по таким низким ценам. Это не значит, что мы не продадим. Это также не означает, что авиакомпания всегда будет находиться под опекой государства. Есть задачи, которые выполняются шаг за шагом в процессе трансформации. Реализуя их, конечно, в конце концов, мы все равно продадим их частному сектору, хорошим партнерам», - добавил Махкамов.

Пока, по его словам, проводить приватизацию преждевременно, так как привлекательность компании низкая.