AstraZeneca предложила упростить процесс регистрации медпрепаратов в Узбекистане. Сейчас он самый сложный в СНГ, сообщает Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров представителей англо-шведской фармацевтической компании с руководством Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

Глава Управления развития стратегического партнерства AstraZeneca в Евразийском кластере Замира Кульманбетова подчеркнула, что реформы медицинской сферы Узбекистана сегодня способствуют появлению в стране фармацевтических средств современного уровня, разработанных с использованием высоких технологий. В частности, AstraZeneca, которая долго не присутствовала в стране, за последние два года зарегистрировала в Узбекистане ряд своих последних разработок, в том числе препаратов для онкологических больных.

"Мы снова возвращаемся в Узбекистан во многом, благодаря тем прекрасным изменениям, которые у вас происходит. В частности, благодаря ускоренной процедуре "регистрации по признанию". Это просто замечательный огромный шаг, который вы сделали", – сказала Кульманбетова.

Вместе с тем по её словам, для полной эффективности изменений, которые позволяют появиться в стране современным фармацевтическим препаратам, необходимо также изменить систему СОЛС (Список основных лекарственных средств).

Сегодня он пересматривается один раз в два года, а значит новые фармпрепараты в него попадут не ранее чем через год-два. Как было отмечено на встрече, такая система пересмотра СОЛС из стран СНГ осталась только в Узбекистане. В частности, в России СОЛС пересматривают раз в год, а кроме того, в отдельных случаях бывают дополнительные пересмотры, когда речь идет о возможности применения инновационной терапии.

"У нас есть возможность привлечь экспертов, которые принимали участие в обновлении российских клинических протоколов в эндокринологии буквально в апреле. Привлекая таких авторитетных, международного уровня специалистов, в Узбекистане можно ускорить разработку и принятие по-настоящему эффективных современных клинических протоколов и руководств. И мы готовы вас здесь поддержать", – подчеркнула Кульманбетова.

В ходе переговоров были обсуждены возможности сотрудничества сторон в проектах по льготному фармобеспечению определенных групп населения, например пациентов после процедуры стентирования, которым для профилактики тромобразования в установленных стентах необходимо не менее 12 месяцев принимать антиагрегатную терапию.

Также была отмечена необходимость обмена опытом с целью развития системы обязательного медицинского страхования, пилотный проект по которому начат в Узбекистане, партнерства в повышении квалификации специалистов здравоохранения и ряде других направлений.