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  • 28 апрель 2021 9:23
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Он проведет переговоры с главой оборонного ведомства республики Баходиром Курбановым в Бухаре, сообщает Podrobno.uz.

 

"Главы военных ведомств обсудят проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

 

Ранее стало известно, что Узбекистан заинтересован в покупках боевых и военно-транспортные вертолетов, бронетехники, стрелкового оружия и боеприпасов у России. При этом Узбекистан получил право расплачиваться за оружие и технику по внутрироссийским ценам.

 

По данным российских СМИ, узбекская армия уже получает по 12 актуальным контрактам истребители Су-30СМ (за счет российского государственного экспортного кредита), ударные вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, современные радиолокационные комплексы "Сопка-2".


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