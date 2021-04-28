Стала известна причина взрыва газа в жилом доме в Нурафшане

Ранее сообщалось о том, что в двухэтажном доме в Нурафшане произошел взрыв бытового газа, из-за чего погиб один человек.

В ходе изучения ситуации выявили, что основной причиной взрыва стало скопление природного газа в помещении одной из квартир. Это случилось в результате хищения газа для бытовых нужд. Хозяин квартиры снял прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, который спровоцировал утечку.

Администрация «Худугазтаъминот» обратилась к жителям с просьбой не нарушать правила пользования природным газом, не использовать в быту нестандартное оборудование и самодельные приспособления.