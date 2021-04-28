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  • 28 апрель 2021 9:18
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Вакцинация «Спутником V» будет бесплатной — СЭС

Вакцинация «Спутником V» будет бесплатной — СЭСИнформация о том, что вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V» будет платной, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мухаммаджон Бозоров. Об этом пишет gazeta.uz.

 

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что в частных клиниках стоимость вакцинации «Спутником V» составляет от 500 тысяч сумов.

 

«Вакцина „Спутник V" не будет платной. Эта информация не соответствует действительности. Мы только планируем начать прививать „Спутником V"», — заявил пресс-секретарь службы.

 

Мухаммаджон Бозоров подчеркнул, что «Спутник V», как и другие вакцины от коронавируса, — китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC2001 и AstraZeneca (Covishield, произведённую в Индии), жители Узбекистана получат бесплатно.

 

Заместитель начальника главного управления здравоохранения Ташкента Улугбек Эгамбердиев сообщил, что с 28 апреля в центральных поликлиниках Ташкента стартует вакцинация граждан старше 65 лет вакциной «Спутник V». Он также заявил, что с 27 апреля началась вакцинация воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей школ столицы.

 

На первом этапе вакцину в приоритетном порядке получают граждане старше 65 лет и медицинские работники.

 

27 апреля в Узбекистан была доставлена вторая партия «Спутник V» из 50 тысяч доз. Первая партия была привезена 23 апреля, её объём не уточнялся.

 

Премьер-министр Абдулла Арипов ранее сообщал, что до конца апреля Узбекистан получит 300 тысяч доз российской вакцины. Планировалось, что всего будет закуплен 1 миллион доз. Половину стоимости всего объёма «Спутник V» профинансировал предприниматель Алишер Усманов.

 

Во вторник в Узбекистан также прибыла вторая партия китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001 в объёме 1 миллион доз. Ожидается поставка дополнительной партии вакцины AstraZeneca.


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