Вакцинация «Спутником V» будет бесплатной — СЭС

Информация о том, что вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V» будет платной, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мухаммаджон Бозоров. Об этом пишет gazeta.uz.

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что в частных клиниках стоимость вакцинации «Спутником V» составляет от 500 тысяч сумов.

«Вакцина „Спутник V" не будет платной. Эта информация не соответствует действительности. Мы только планируем начать прививать „Спутником V"», — заявил пресс-секретарь службы.

Мухаммаджон Бозоров подчеркнул, что «Спутник V», как и другие вакцины от коронавируса, — китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC2001 и AstraZeneca (Covishield, произведённую в Индии), жители Узбекистана получат бесплатно.

Заместитель начальника главного управления здравоохранения Ташкента Улугбек Эгамбердиев сообщил, что с 28 апреля в центральных поликлиниках Ташкента стартует вакцинация граждан старше 65 лет вакциной «Спутник V». Он также заявил, что с 27 апреля началась вакцинация воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей школ столицы.

На первом этапе вакцину в приоритетном порядке получают граждане старше 65 лет и медицинские работники.

27 апреля в Узбекистан была доставлена вторая партия «Спутник V» из 50 тысяч доз. Первая партия была привезена 23 апреля, её объём не уточнялся.

Премьер-министр Абдулла Арипов ранее сообщал, что до конца апреля Узбекистан получит 300 тысяч доз российской вакцины. Планировалось, что всего будет закуплен 1 миллион доз. Половину стоимости всего объёма «Спутник V» профинансировал предприниматель Алишер Усманов.

Во вторник в Узбекистан также прибыла вторая партия китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001 в объёме 1 миллион доз. Ожидается поставка дополнительной партии вакцины AstraZeneca.