Депутаты отклонили предложение о приеме заявлений и предоставлении ответов на них госучреждениями на госязыке

В Узбекистане отклонили предложение о приеме заявлений и предоставлении ответов на них госучреждениями на госязыке. В случаи принятия предложения, все узбекистанцы были бы обязаны обращаться в госучреждения исключительно на узбекском языке или посредством переводчика. Другие языки попали бы под запрет.

Как передает Kun.uz, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса отклонили предложение о приеме заявлений и предоставлении ответов на них госучреждениями на госязыке.

Ранее заместитель спикера, руководитель фракции демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров заявил, что члены фракции обеспокоены тем, что в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в закон «О государственном языке Республики Узбекистан» будут исключены следующие статьи:

- статья 11 об обязательности владения госслужащими государственным языком;

- статья 13 о приеме заявлений и предоставлении ответов на них государственными учреждениями на государственном языке;

- статья 17 о приоритетном получении образования всеми нациями на родном языке.

В ходе голосования 58 депутатов поддержали статью 13, 48 – против, 12 – не проголосовали и 5 – воздержались.

В основном против предложения выступили депутаты Народно-демократической партии и некоторые члены УзЛиДеП.