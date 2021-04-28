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  • 28 апрель 2021 9:11
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Сейчас вакцинацию от коронавируса проводят только в госучреждениях — Нурмат Атабеков

Сейчас вакцинацию от коронавируса проводят только в госучреждениях — Нурмат АтабековЗаместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков во вторник прокомментировал сообщения в сети о платной вакцинации от коронавируса в частных медицинских учреждениях.

 

По его словам, частным учреждениям иммунопрофилактики (центрам вакцинации) разрешено проводить вакцинацию против COVID-19, однако в настоящее время препараты ввозятся только на основании государственного заказа и используются для вакцинации уязвимых групп населения.

 

«Частные учреждения иммунопрофилактики также могут привезти свою вакцину от коронавируса и проводить вакцинацию. Но пока ни в одном частном центре вакцинации подобные процедуры не проводятся», — заявил замглавы СЭС.

 

Нурмат Атабеков отметил, что в будущем планируется учитывать спрос частного сектора при формировании госзаказа на вакцины, но пока производственные мощности производителей вакцины не в полной мере удовлетворяют спрос.

 

«Если учитывать спрос частного сектора, то организация, занимающаяся её поставкой, включая „Дори-Дармон", может направить вакцины в частный сектор. Однако в настоящее время вакцинацию от коронавируса проводят только государственные учреждения», — сказал он.

 

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