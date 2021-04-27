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  • 27 апрель 2021 13:09
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Французы помогут создать в Узбекистане собственную школу пилотов гражданской авиации

Французы помогут создать в Узбекистане собственную школу пилотов гражданской авиации

Французы помогут создать в Узбекистане собственную школу пилотов гражданской авиации, сообщает Podrobno.uz.

 

"В сотрудничестве с Французской национальной школой гражданской авиации планируется открытие Школы подготовки пилотов гражданской авиации при Ташкентском государственном транспортном университете", – отметил в сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

 

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отмечал, что в РФ готовится специальная программа по обучению студентов из Узбекистана по направлению самолетостроения.

 

Интересно, что в Узбекистане уже не раз заявляли о переформатировании системы подготовки пилотов. Долгое время Национальный авиаперевозчик Узбекистана осуществлял первоначальную подготовку пилотов в зарубежных лётных учебных заведениях, в частности, в российских вузах.

 

В 2019 году был запущен Учебно-тренировочный центр Aviation Training Center авиакомпании Uzbekistan Airways, где ежегодно планировалось готовит 20-25 пилотов. Туда принимали выпускников вузов технических направлений.


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