Авиакомпания Qanot Sharq получила первый самолет

Частная авиакомпания Qanot Sharq в понедельник получила первый пассажирский самолёт Airbus A320, В церемонии встречи лайнера принял участие вице-премьер — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, сообщила пресс-служба министерства.

В планах авиакомпании через 20 дней получить ещё один A320, рассказал Азиз Абдухакимов. До конца года авиаперевозчик должен получить дополнительно два борта A330, обладающих большей вместимостью. В перспективе компания планирует иметь в своем авиапарке три самолета A320 и столько же A330.

«Авиакомпания будет выполнять и международные, и внутренние рейсы… Будем предлагать им сделать базировку в Самарканде, где мы сейчас хотим дать „открытое небо", пятую свободу», — сказал вице-премьер.

В феврале американская Air Lease Corporation объявила о сдаче в долгосрочную аренду двух бывших в употреблении самолётов A320−200 авиакомпании Qanot Sharq Airlines из Узбекистана.

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По данным, Qanot Sharq Airlines позиционирует себя как первая частная авиакомпания в Узбекистане. Она будет летать из региональных аэропортов Узбекистана по таким международным направлениям, как Стамбул, Анкара (Турция), Дубай (ОАЭ), Джидда, Медина (Саудовская Аравия), Москва, Санкт-Петербург (Россия) и Алматы (Казахстан).

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