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  • 27 апрель 2021 13:04
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В Узбекистане один вызов скорой помощи оценили в 6,5 тысячи сумов

В Узбекистане один вызов скорой помощи оценили в 6,5 тысячи сумовВ Узбекистане один вызов скорой помощи в среднем обходится в 6 тысяч 500 сумов, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на Минздрав.

 

"За последние четыре года сумма денежных средств, выделяемых на лекарства в системе скорой помощи по стране, увеличилась более чем в 10 раз и в первом квартале 2021 года составила в среднем 6500 сумов на один вызов", – отметили в министерстве.

 

Отметим, что в 2016 году этот показатель составлял всего 500 сумов. При этом, если пять лет назад в стране было всего 800 пунктов скорой помощи, то сегодня их число достигло 1666.

 

Кроме того, в первом квартале 2021 года количество бригад скорой помощи достигло 2685. Для сравнения можно сказать, что в 2016 году их было 1648.

 

Напомним, что с начала года скорая помощь приняла около 2 тысяч ложных вызовов. Это – главная причина, почему бригады не приезжают вовремя.


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