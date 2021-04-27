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  • 27 апрель 2021 13:02
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В Узбекистан доставлена очередная партия российской вакцины «Спутник V»

В Узбекистан доставлена очередная партия российской вакцины «Спутник V»Как сообщалось ранее, в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины «Спутник V». По информации Министерства здравоохранения, сегодня ночью доставлена очередная партия этой вакцины.

 

Кроме того, в ближайшие дни ожидается поставка дополнительных доз узбекской-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 и вакцины AstraZeneca.

 

Напомним, «Спутник V», разработанный российским научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, сертифицирован и одобрен для массового применения в Узбекистане. Процесс сертификации начался только после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности, результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины.

 

В Узбекистане осуществляется система равномерного распределения вакцин по всем регионам и в первую очередь вакцинируются люди, входящие в группы риска.


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