В Узбекистан доставлена очередная партия российской вакцины «Спутник V»

Как сообщалось ранее, в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины «Спутник V». По информации Министерства здравоохранения, сегодня ночью доставлена очередная партия этой вакцины.

Кроме того, в ближайшие дни ожидается поставка дополнительных доз узбекской-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 и вакцины AstraZeneca.

Напомним, «Спутник V», разработанный российским научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, сертифицирован и одобрен для массового применения в Узбекистане. Процесс сертификации начался только после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности, результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины.

В Узбекистане осуществляется система равномерного распределения вакцин по всем регионам и в первую очередь вакцинируются люди, входящие в группы риска.