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  • 27 апрель 2021 12:59
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Театральный фестиваль «Евразия» будет проходить в Ташкенте

Театральный фестиваль «Евразия» будет проходить в ТашкентеВ Ташкенте начиная с 2022 года один раз в два года будет проходить международный фестиваль театрального искусства «Евразия». Постановление об этом 23 апреля принял Кабинет министров Узбекистана, сообщает gazeta.uz.

 

Проведение театрального фестиваля было предусмотрено программой по развитию сферы культуры и искусства в Узбекистане в 2020—2021 годах, утверждённой президентом в мае прошлого года.

 

Министерству культуры, Министерству иностранных дел, Ассоциации театральных деятелей Узбекистана и Союзу писателей Узбекистана поручено:

·сформировать список театральных коллективов зарубежных стран для участия в Фестивале;

·осуществить работу по отбору спектаклей для показа на Фестивале;

·подготовить сценарии открытия и закрытия, и художественную программу;

·сформировать список участвующих в научно-практической конференции учёных театроведов и искусствоведов, известных деятелей искусства, ведущих специалистов и почётных гостей из зарубежных стран;

·подготовить к изданию и напечатать сборник материалов научно-практической конференции.

 

Половина расходов на подготовку и организацию фестиваля будет покрыта за счёт дополнительных источников местного бюджета Ташкента, пожертвований юридических и физических лиц, другая половина — за счёт Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры.


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