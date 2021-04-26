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  • 26 апрель 2021 10:19
  • 35

В Узбекистане обнулят НДС на импорт растительного масла

В Узбекистане обнулят НДС на импорт растительного масла

В Сенате одобрили проект закона, которым с 1 мая до конца 2021 года предусматривается освободить от НДС производителей и импортеров растительного масла.

 

В частности, планируется временно освободить от НДС:

·импорт растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои;

·оборот по производству и (или) реализации растительного масла.

 

Кроме того, вводятся экспортные пошлины:

·на семена подсолнечника и хлопка — 30% от таможенной стоимости, но не ниже 0,2 долларов за кг;

·на подсолнечное масло — 20%, но не ниже 0,2 долларов за 1 кг;

·хлопковое масло — 50%, но не ниже 0,5 кг.

 

Теперь, для вступления закона в силу его должен подписать президент.

 

Отметим, объём потребления растительного масла в Узбекистане составляет 460 тысяч тонн в год, половина из него покрывается за счёт импорта. 70% подсолнечного масла импортируется из России. Если стоимость тонны подсолнечного масла в России в декабре 2020 года составляла в среднем 900 долларов, то в марте 2021 года она подорожала до 1250 долларов или на 39%. В результате этих изменений в прошлом году цена на подсолнечное масло в нашей стране подорожала в среднем на 38%.

 

ИСТОЧНИК


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