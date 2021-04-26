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  • 26 апрель 2021 10:16
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Узбекистанцы приобрели красивые номера для авто на рекордную сумму

Узбекистанцы приобрели красивые номера для авто на рекордную суммуУзбекистанцы за первые три месяца этого года приобрели красивые номера для авто на рекордную сумму, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные УзРТСБ.

 

В стране потратили 62,2 миллиарда сумов (около 5,9 миллиона долларов) на покупку номеров, что на 54,5% больше, чем в первом квартале прошлого года.

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Напомним, что при продаже, дарении, обмене автомобиля обладатель красивого номера может сохранить его за собой, передать родственникам или отказаться в пользу нового владельца его автомобиля.

 

Кроме того, владелец по желанию может передать его близким родственникам, а также по наследству.


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