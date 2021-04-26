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  • 26 апрель 2021 10:12
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Центральный банк предупредил узбекистанцев о новых способах мошенничества

Центральный банк предупредил узбекистанцев о новых способах мошенничестваЦентральный банк предупредил узбекистанцев о новом способе мошенничества - получении данных держателей банковских карт, и незаконного списания с них средств.

 

В сообщении описана схема, которой руководствуются мошенники: незнакомые люди звонят от имени Центрального банка, коммерческого банка или оператора платежных систем и представляются сотрудниками службы безопасности, отдела пластиковых карт или отдела поддержки клиентов.

 

Мошенники пытаются путем психологического воздействия якобы уберечь население от незаконного снятия средств с карты, ее блокировки или взлома телефона, утверждая о выявленных банками подобных случаях.

 

В ЦБ призывают граждан к бдительности, уточняя, что разовые СМС-коды, логины и пароли, которые дают доступ к мобильным приложениям не запрашиваются сотрудниками банка.

 

«Получив от вас информацию (СМС-код, логин и пароль и т.д.) мошенники воспользуются возможностью перевода денежных средств с вашей банковской карты или управлять ими без вашего разрешения. Не поддавайтесь на такого рода хитрости мошенников», - говорится в сообщении.


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