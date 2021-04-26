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  • 26 апрель 2021 10:05
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В Мининноваций опровергли слухи о нехватке узбекско-китайской вакцины от коронавируса

В Мининноваций опровергли слухи о нехватке узбекско-китайской вакцины от коронавирусаВ Мининноваций опровергли слухи о нехватке узбекско-китайской вакцины от коронавируса, сообщает Podrobno.uz.

 

Напомним, на днях в соцсетях появилась информация, что люди пошли принимать вторую дозу узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001, однако им сообщили, что вакцины пока нет.

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Вот как данную ситуацию прокомментировали в Мининноваций.

 

"Первую дозу узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 узбекистанцы получили не ранее 1 апреля. Следовательно, вторую дозу получат не ранее 1 мая, и третью дозу 1 июня, соответственно. Также хотим сообщить, что еще один миллион доз вакцины ZF-UZ-VAC2001 будет доставлен в Узбекистан до конца апреля", – отметили в министерстве.

 

ZF-UZ-VAC 2001 – трехкомпонентная вакцина, интервал времени между всеми тремя уколами составляет 28-30 дней. Вакцинируемый должен завершить процесс вакцинации тем же препаратом, которым его прививали в первый раз.

 

У человека, вакцинированного одной дозой вакцины, большая вероятность заразиться вирусом. При вакцинации второй и третьей дозой соответственно через 30 и 60 дней после получения первой дозы вакцины, в организме образуются устойчивые антитела к вирусу. Исследования доказали значительное увеличение антител у лиц, вакцинированных второй и третьей дозой.

 

Всего на сегодня в Узбекистане вакцину от коронавируса получили свыше 544 тысяч человек.


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