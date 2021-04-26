Боксёры Узбекистана завоевали 10 медалей на молодёжном чемпионате мира

Молодёжная сборная Узбекистана по боксу завоевала 10 медалей на чемпионате мира, который проходил 12−23 апреля в польском городе Кельце, сообщила пресс-служба федерации бокса.

На мировом первенстве за сборную выступили 18 боксёров (10 парней и 8 девушек), которые по итогам соревнований добыли 3 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых медалей. Все призёры:

·Шахзод Музаффаров (-52 кг), Джахонгир Закиров (+91 кг) и Нигина Уктамова (-54 кг) — «золото»;

·Мохинабону Абдуллаева (-64 кг) — «серебро»;

·Аълохон Абдуллаев (-69 кг), Шохжахон Абдуллаев (-81 кг), Ситора Турдибекова (-57 кг), Дильфуза Бекова (-60 кг), Хадичабону Абдуллаева (-69 кг) и Сохиба Рузметова (-75 кг) — «бронза».

В общем медальном зачёте Узбекистан занял третье место после Индии и России.

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