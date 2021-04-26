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  • 26 апрель 2021 10:02
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Боксёры Узбекистана завоевали 10 медалей на молодёжном чемпионате мира

Боксёры Узбекистана завоевали 10 медалей на молодёжном чемпионате мираМолодёжная сборная Узбекистана по боксу завоевала 10 медалей на чемпионате мира, который проходил 12−23 апреля в польском городе Кельце, сообщила пресс-служба федерации бокса.

 

На мировом первенстве за сборную выступили 18 боксёров (10 парней и 8 девушек), которые по итогам соревнований добыли 3 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых медалей. Все призёры:

·Шахзод Музаффаров (-52 кг), Джахонгир Закиров (+91 кг) и Нигина Уктамова (-54 кг) — «золото»;

·Мохинабону Абдуллаева (-64 кг) — «серебро»;

·Аълохон Абдуллаев (-69 кг), Шохжахон Абдуллаев (-81 кг), Ситора Турдибекова (-57 кг), Дильфуза Бекова (-60 кг), Хадичабону Абдуллаева (-69 кг) и Сохиба Рузметова (-75 кг) — «бронза».

 

В общем медальном зачёте Узбекистан занял третье место после Индии и России.

 

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