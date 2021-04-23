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  • 23 апрель 2021 12:59
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ЦБ предупредил узбекистанцев о возможности значительного роста цен на некоторые основные продукты питания

ЦБ предупредил узбекистанцев о возможности значительного роста цен на некоторые основные продукты питания

Центральный банк предупредил узбекистанцев о возможности значительного роста цен на некоторые основные продукты питания, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные регулятора.

 

"Значительный рост цен на некоторые основные продукты питания в краткосрочной перспективе объясняется с одной стороны низким урожаем и ростом цен на внешних рынках из-за ограничений, введенных некоторыми странами на экспорт, а с другой – высоким уровнем концентрации импорта данных продуктов, неразвитой конкурентной средой и относительно высокой себестоимостью продукции отечественного производства", – отметили в ЦБ.

 

Эксперты считают, что, например, текущие тенденции в ценах на растительное масло и сахар могут стать факторами, повышающими инфляционные ожидания.

 

В регуляторе также добавили, что в условиях растущих рисков роста цен на продукты питания, разработка единой государственной стратегии обеспечения продовольственной безопасности страны, реформы по диверсификации рынков импорта, снижению концентрации импорта и уменьшению транспортных расходов дадут свои положительные результаты в обеспечение стабильности цен на внутреннем рынке.

 

Кроме того, для стабилизации цен на продукты питания необходима систематическая работа по увеличению объемов производства фруктов, овощей и кормовых культур, а также выделение земельных и водных ресурсов, необходимых для выращивания этих продуктов.

 

По данным регулятора, только в марте рост продовольственных цен в стране составил 13,8% в годовом выражении.


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