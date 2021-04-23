В Узбекистан пытались ввезти поддельные красивые автономера

В Узбекистан пытались ввезти поддельные автономера. Попытку ввоза неоригинальных красивых автономеров пресекли на приграничном таможенном посту «Дустлик» в Андижанской области на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Во время таможенного контроля в грузовом автомобиле Volvo FH под передним сиденьем обнаружили четыре пары номеров. Из них две пары - «40 А770 АА» были одинаковые. Номера предположительно предназначались для использования в Ферганской области - код «40», и в Ташкенте – код «01».

По данному факту ведутся оперативно-розыскные мероприятия.