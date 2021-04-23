В Узбекистан доставили первую партию российской вакцины "Спутник V"

Podrobno.uzсо ссылкой на Минздрав.
Поставка была осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций. "Спутник V", разработанный российским научным центром имени Гамалеи, был сертифицирован и одобрен для массового применения в Узбекистане в середине февраля. Процесс сертификации начался только после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности, результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины.
Половину стоимости всего закупаемого объема "Спутник V" профинансировал предприниматель Алишер Усманов. Минздрав пока не озвучил объем российской вакцины, доставленной в Ташкент. Однако ранее говорилось, что Усманов оплатит поставку 500 тысяч доз вакцины.
Напоминаем, что в нашей стране заранее запланировано в апреле-июне вакцинировать от COVID-19 около 4 миллиона граждан. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20 процентов жителей страны.
В настоящее время реализуются меры по доставке в страну дополнительных доз узбекской-китайской вакцины ZF-UZ-VAС2001 и вакцины AstraZeneca.