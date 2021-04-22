Молодёжные промзоны создадут по всей стране

Президент Шавкат Мирзиёев 21 апреля подписал постановление о создании во всех регионах Узбекистана молодёжных промышленных и предпринимательских зон, а также поддержке предпринимательских инициатив молодёжи.

Основными задачами молодёжных промзон определены привлечение молодёжи к предпринимательству путём предоставления ей производственных площадей, осуществление задач бизнес-инкубатора для организации стартапов, а также установление кооперационных связей с крупными промышленными предприятиями.

Ожидается, что первые 77 молодёжных промзон появятся к 1 сентября.

Для финансирования проектов молодёжи в Министерстве инвестиций и внешней торговли будет создан Фонд поддержки молодых предпринимателей. Фонд реконструкции и развития Узбекистана безвозмездно выделит фонду 100 млн долларов США. Средства также будут привлекаться из других источников.

Инвестиционные проекты по размещению в молодёжных промзонах будут отбираться рабочими группами, созданными под руководством хокимов городов и районов. Земельные участки на территории зон площадью до 1000 кв. м будут выделяться в порядке исключения без проведения электронных аукционных торгов на основании решений кенгашей народных депутатов.

Приоритет будет отдаваться «инвестиционным стартап-проектам, обеспечивающим организацию производства на патентной основе, инвестпроектам, направленным на производство инновационной продукции, а также инвестпроектам по производству импортозамещающей и экспортоориентированной конкурентоспособной продукции, предусматривающим организацию для молодежи не менее 70% создаваемых новых рабочих мест, в том числе для трудоустройства молодежи, включенной в „молодежные тетради"».

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