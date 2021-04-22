Автомобиль "Матиз" на эвакуаторе попался на радар: владельцу пришло извещение о штрафе

В соцсетях распространилась информация о том, что автомобиль "Матиз" на эвакуаторе попался на радар.

Ситуация произошла в 2020 году в городе Гулистан Сырдарьинской области.

9 апреля 2020 года во время рейда в городе Гулистан был остановлен автомобиль марки "Матиз" с госномером 20 F814DA, за нарушение требований карантина и в отношении водителя был составлен административный протокол, а автомобиль был отправлен на штрафстоянку для временного хранения.

Во время перевозки "Матиза", водитель эвакуатора марки "Мерседес-Бенц Спринт" на улице Узбекистан, где скорость установлена в 60 км/ч, попал на радар на скорости 70 км/ч

"Радар" автоматически сфотографировал и перевозимый автомобиль "Матиз" и отправил его на централизованную базу.

После того, как решение было получено ответственным сотрудником УБДД УВД Сырдарьинской области для исполнения, решение о наложении штрафа было наложено на владельца специального эвакуатора марки "Мерседес-Бенц Спринт" и отправлено почтой по адресу проживания владельца.