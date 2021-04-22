Никто не измерял длину носков

Министерство народного образования (МНО) провело изучение ситуации с измерением длины носков в ташкентской школе №110, заявив по его итогам, что никто у учеников носки не измерял и тем более не фотографировал. В министерстве назвали пост блогера Шахнозы Соатовой "черным пиаром". Об этом пишет Podrobno.uz.

"Ситуация в школе №110, о которой несколькими днями ранее написали многие СМИ, ссылаясь на публикацию блогера, спровоцировала шквал критики, многие медиа и пользователи социальных сетей поспешили обвинить систему народного образования и оскорбить учителей. Учитывая бурную дискуссию, было решено выставить полное видео ситуации, в целях скрытия личности детей некоторые кадры размыты", – отметили в МНО.

Инцидент произошел, когда заместитель директора и учитель начальной допризывной подготовки увидев, как ученик играет мобильный телефон и проявляет неуважение к уроку, были вынуждены войти в класс. После обсуждения ситуации с телефоном, педагоги, призвав детей к порядку провели разъяснительную работу касательно норм поведения в классе, уважения к учителю, внимания к уроку, недопущения к уроку в спортивной одежде.

На видео видно, что эта воспитательная лекция длилась 9 минут, а не 20 минут, как было отмечено в посте блогера.

"Хотелось бы, чтобы защитник узбекского языка, утверждающий, что урок узбекского языка был прерван, увидев поведение и отношение детей к педагогу, также призовет детей и родителей к необходимости уважения занятий узбекского языка и учителя. Поведение учеников на видео показывает, что некоторым родителям необходимо всерьез подумать о воспитании своих детей", – подчеркнули в министерстве.

Если внимательно посмотреть видео, то можно увидеть, что учитель до конца урока не упоминал тему, вызвавшую бурное обсуждение [длина носков]. Тема была поднята, уже после звонка, на перемене, в виде ответа на вопрос ученицы о том, почему они обращают внимание на одежду.

"Из-за негативного поведения учеников, двое мужчин-учителей немного погорячились, и в какой-то момент повели себя некорректно, по данной ситуации заместителю директора было объявлено предупреждение, чтобы не допускать подобной ситуации в будущем. Как можно увидеть на видео, педагог не выступал с лекцией, описанной в посте блогера и, тем более, никто не измерял и не фотографировал носки детей. Ранее мы сообщали, что министерство не давало никаких поручений школам по этому поводу", – заявили в МНО.

В министерстве также добавили, что публикация подобной непроверенной информации может негативно повлиять на психику детей и стать причиной семейных конфликтов, а система образования может потерять и оставшихся педагогов мужчин.

"Уважаемые родители, когда Ваш ребенок жалуется на учителя, просим перед принятием мер, полностью изучать ситуацию, а не голословно обвинять педагогов. Напоминаем, что, чувства уважения к педагогам школы должно прививаться дома. При этом, если есть подозрение, что в школе происходит что-то, что может навредить Вашему ребенку, просим сначала обратиться к администрации школы или в соответствующие органы, а не публиковать непроверенную информацию и не клеветать на коллектив школы", – заключили в министерстве.