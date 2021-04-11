» » » Узбекистанцам разрешили свободно въезжать в Россию с территории третьих стран
﻿
  • 22 апрель 2021 12:23
  • 11

Узбекистанцам разрешили свободно въезжать в Россию с территории третьих стран

Узбекистанцам разрешили свободно въезжать в Россию с территории третьих странУзбекистанцам разрешили свободно въезжать в Россию с территории третьих стран, с которыми РФ возобновила авиасообщение, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Консульского отдела посольства России.

 

"С 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь на регулярных рейсах в Россию не только из Узбекистана (Ташкента), но и из других стран, с которыми восстановлено регулярное авиасообщение, например, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других", – отметили в Консульском отделе.

 

Это означает, что гражданам Узбекистана для вылета теперь не обязательно иметь вид на жительство в этих странах.

 

То есть теперь узбекистанцы могут смело выезжать в другие страны, покупать там билеты и лететь в Россию. Правда перед этим стоит проверить, возобновлено ли авиасообщение между этой страной и РФ.


Похожие статьи:
﻿
Рейсы между Россией и Узбекистаном, которыми смогут воспользоваться все узбекистанцы без ограничений, запустят по воскресеньям

Рейсы между Россией и Узбекистаном, которыми смогут воспользоваться все узбекистанцы без ограничений, запустят по воскресеньям

Новости Узбекистана
﻿
Ограничение на авиасообщение Узбекистана с рядом стран продлено до 1 марта

Ограничение на авиасообщение Узбекистана с рядом стран продлено до 1 марта

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан продлил ограничения на авиасообщение с 7 странами

Узбекистан продлил ограничения на авиасообщение с 7 странами

Новости Узбекистана
﻿
Гражданам Узбекистана разрешат находиться в РФ без регистрации до 15 дней

Гражданам Узбекистана разрешат находиться в РФ без регистрации до 15 дней

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистанцы заняли четвертое место по числу иностранцев, приезжающих в Россию

Узбекистанцы заняли четвертое место по числу иностранцев, приезжающих в Россию

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика