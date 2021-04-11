Узбекистанцам разрешили свободно въезжать в Россию с территории третьих стран, с которыми РФ возобновила авиасообщение, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Консульского отдела посольства России.

"С 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь на регулярных рейсах в Россию не только из Узбекистана (Ташкента), но и из других стран, с которыми восстановлено регулярное авиасообщение, например, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других", – отметили в Консульском отделе.

Это означает, что гражданам Узбекистана для вылета теперь не обязательно иметь вид на жительство в этих странах.

То есть теперь узбекистанцы могут смело выезжать в другие страны, покупать там билеты и лететь в Россию. Правда перед этим стоит проверить, возобновлено ли авиасообщение между этой страной и РФ.