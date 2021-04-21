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  • 21 апрель 2021 9:22
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Участники Второй мировой войны получат по 12 млн сумов

Участники Второй мировой войны получат по 12 млн сумов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 апреля подписал указ «О поощрении участников Второй мировой войны», сообщает gazeta.uz.

 

В связи с проведением в стране 9 Мая Дня памяти и почестей и 76-летия Победы над фашизмом участникам и инвалидам Второй мировой войны будет выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 12 млн сумов.

 

Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством культуры, Министерством по поддержке махалли и семьи, Республиканским центром духовности и просветительства и Союзом писателей Узбекистана поручено с соблюдением карантинных правил провести специальные встречи и культурно-просветительские вечера, посвященные защитникам свободы и чести Родины.

 

В 2017 году сумма вознаграждения участникам и инвалидам войны составляла 2 млн сумов, в 2018 году — 5 млн сумов, в 2019 году — 7,5 млн сумов, в 2020 году — 10 млн сумов.


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