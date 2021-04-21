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  • 21 апрель 2021 9:21
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Минтранс прорабатывает вопрос создания новой авиакомпании

Минтранс прорабатывает вопрос создания новой авиакомпании Минтранс Узбекистана прорабатывает вопрос создания новой авиакомпании с парком самолетов малой вместимости до 90 человек, сообщает Podrobno.uz.

 

"По поручению президента прорабатывается вопрос открытия новой авиакомпании путем использования малофюзеляжных самолетов вместимостью до 80-90 пассажиров", – отметил в интервью телеканалу "Узбекистан 24" министр транспорта и председатель правления Uzbekistan Airways Илхом Махкамов.

 

От себя отметим, что эта идея не нова. Информация о создании новой авиакомпании с парком небольших самолетов появлялась еще в начале 2020 года. Ее предлагали назвать Humo Air.

 

Чиновники тогда обещали, что новая авиакомпания займется не только внутриреспубликанскими перевозками, но и полетами в другие страны Центральной Азии. Было даже подписано постановление о передаче этой авиакомпании 43 самолетов Ан-2, которые раньше были на балансе "Узбекистон хаво йуллари". Однако что-то не срослось, и компания не выполняет рейсов до сих пор.

 

При этом тот же Махкамов два года назад заявлял, что Узбекистан намерен создать парк малых самолетов производства Bombardier или Embraer. По его словам, у таких воздушных судов КПД по перевозке выше и себестоимость ниже. При этом, почему-то, собственные малые самолеты Ил 114-100 Узбекистан распродал.

 

Напомним, что Uzbekistan Airways в ближайшие годы превратят в гибридную авиакомпанию. Часть рейсов будет выполняться по принципу лоукостера.


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