Минтранс прорабатывает вопрос создания новой авиакомпании

Минтранс Узбекистана прорабатывает вопрос создания новой авиакомпании с парком самолетов малой вместимости до 90 человек, сообщает Podrobno.uz.

"По поручению президента прорабатывается вопрос открытия новой авиакомпании путем использования малофюзеляжных самолетов вместимостью до 80-90 пассажиров", – отметил в интервью телеканалу "Узбекистан 24" министр транспорта и председатель правления Uzbekistan Airways Илхом Махкамов.

От себя отметим, что эта идея не нова. Информация о создании новой авиакомпании с парком небольших самолетов появлялась еще в начале 2020 года. Ее предлагали назвать Humo Air.

Чиновники тогда обещали, что новая авиакомпания займется не только внутриреспубликанскими перевозками, но и полетами в другие страны Центральной Азии. Было даже подписано постановление о передаче этой авиакомпании 43 самолетов Ан-2, которые раньше были на балансе "Узбекистон хаво йуллари". Однако что-то не срослось, и компания не выполняет рейсов до сих пор.

При этом тот же Махкамов два года назад заявлял, что Узбекистан намерен создать парк малых самолетов производства Bombardier или Embraer. По его словам, у таких воздушных судов КПД по перевозке выше и себестоимость ниже. При этом, почему-то, собственные малые самолеты Ил 114-100 Узбекистан распродал.

Напомним, что Uzbekistan Airways в ближайшие годы превратят в гибридную авиакомпанию. Часть рейсов будет выполняться по принципу лоукостера.