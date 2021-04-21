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  • 21 апрель 2021 9:16
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В Узбекистане началась массовая дегельминтизация детей

В Узбекистане началась массовая дегельминтизация детей19 апреля в Узбекистане началась массовая дегельминтизация детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Акция по профилактике кишечных гельминтозов среди детей проходит в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской областях. Она пройдёт в два этапа.

 

Первый этап продлится до 24 апреля и охватит детей от 2 до 10 лет (более 6,115 миллиона) и школьников до 15 лет (445 тысяч).

 

Второй тур дегельминтизации планируется организовать через шесть месяцев.

 

Отметим, гельминтоз возникает в результате попадания глистов в организм человека. На сегодняшний день выявлено около 250 видов, из которых 9 обнаружены у детей. Паразит откладывает в организме человека от 5 до 150 тысяч яиц. Они опасны тем, что быстро развиваются и распространяются по организму через кишечник, повреждая внутренние органы и системы.

 

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