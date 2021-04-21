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  • 21 апрель 2021 9:15
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Госкомстат: в Узбекистане проживает мужчин на 300 тыс. больше, чем женщин

Госкомстат: в Узбекистане проживает мужчин на 300 тыс. больше, чем женщинЧисленность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 апреля составила 34,7 млн человек, увеличившись с начала года на 136,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.

 

Отмечается, что среди них 17,2 млн женщин и 17,5 млн мужчин.

 

За этот период население республики увеличивалось ежемесячно в среднем на 45,9 тысяч, ежедневно — на 1,5 тыс. человек.

 

Из общей численности населения 17,6 млн человек проживают в городских районах и 17,1 млн — в сельской местности.

 

За январь-март зарегистрировано 179,8 тыс. родившихся детей и 39,6 тыс. смертей. Органы ЗАГС за три месяца зарегистрировали 59,9 тыс. браков и 9,4 тыс. разводов.

 

Самыми густонаселенными областями являются Самаркандская (4 млн), Ферганская (3,8 млн) и Кашкадарьинская (3,3 млн). Наименьшее число людей проживает в Сырдарьинской (900 тыс.) и Навоийской (1 млн) областях.


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