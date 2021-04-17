Премьер-министр Абдулла Арипов провёл расширенное заседание комиссии по борьбе с коронавирусом. Он выразил обеспокоенность ростом уровня заболевания и заявил, что с 18 апреля усиливаются карантинные ограничения. В стране также выявлен южноафриканский штамм COVID-19.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в субботу провёл расширенное заседание Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Открывая заседание, глава правительства выразил обеспокоенность руководства страны ростом количества ежедневно выявляемых случаев COVID-19 — с примерно 15 в день в начале года до более 300.

[quote] «Пока мы не закрываем границы… На данный момент мы не видим опасности, которая стала бы основанием для полной остановки всего. Но уровень заболевания растёт», — отметил Абдулла Арипов. [ /quote]

Инфекция затронула 6−7% вузов и 11−15% средних общеобразовательных учреждений. В прошлом году в такое же время среди школьников этой болезни не было, сказал премьер.

[quote]«В начале года среди детей распространился британский штамм, мы были вынуждены закрыть ряд школ и детсадов. То есть сейчас болезнь, видоизменившись, становится более опасной. Если раньше она не влияла на детей, то сейчас наоборот, она затрагивает даже воспитанников детсадов», — сказал Абдулла Арипов.[/quote]

Он добавил, что в стране также выявлен южноафриканский штамм коронавируса. Сейчас ведётся изучение вируса. Премьер-министр выразил недовольство тем, что в стране ослаблен контроль за соблюдением карантинных требований. Это наблюдается в том числе и в государственных органах, где вновь начал расти уровень заболеваемости, отметил он.

МВД, Национальная гвардия, СЭС не уделяют должного контроля за соблюдением гражданами требований карантина. В общественном транспорте, торговых центрах и других общественных местах совершенно не соблюдается социальная дистанция и правило ношения масок, заявил глава правительства.

В детсадах, школах, колледжах, лицеях и вузах, в закрытых концертных залах на проводимых мероприятиях также не соблюдаются карантинные требования, продолжил он. В образовательных учреждениях перестали уделять внимание измерению температуры и обработке рук антисептиком на входах в здания.

Не соблюдается требование об ограничении количества участников свадеб и других мероприятий в 100 человек. Совершенно не соблюдаются правило ношения масок и социальная дистанция на намазах в мечетях, отметил Абдулла Арипов.





[quote]«Свадьбы проводят по 200−300 человек. Даже некоторые руководители участвуют в этом, есть такая информация. Если надо, они будут уволены», — предупредил он, добавив, что недовольство этим выразил накануне и президент Шавкат Мирзиёев.[/quote]

«Несмотря на неоднократные предупреждения, в госорганах, к сожалению, совещания проводятся в закрытых залах по 2−3 часа. Хотя было установлено ограничение в 45 минут — быстро скажи, что нужно, и иди работать», — отметил премьер-министр.

По этой причине правительство предлагает с 18 апреля ввести ряд ограничительных мер. Специальная комиссия их утвердила.

Устанавливаемые ограничения

1. МВД, Нацгвардии, СЭС и Минмахалли поручено усилить контроль за соблюдением требований ношения масок, социальной дистанции, личной гигиены, использования антисептиков в общественных местах и примет строгие меры в отношении тех, кто не соблюдает правила.

2. МДО, МНО и Минвуз совместно с СЭС будут в срочном порядке закрывать на двухнедельный карантин каждое образовательное учреждение, в котором обнаружен вирус. Обучение будет вестись онлайн.

3. В Ташкенте и регионах все организации, крупные торговые центры, супермаркеты, развлекательные центры на входах обязали усилить соблюдение требований проверки температуры тела и использования антисептиков. Нарушение этих требований приведёт к временному закрытию этих объектов.

4. Минтрансу совместно с СЭС поручено ограничить вместимость общественного транспорта до 50% и увеличить число машин на маршрутах, а также провести дезинфекцию на конечных станциях. Если необходимо, будет приобретён новый транспорт, отметил Абдулла Арипов.

5. На вокзалах и в аэропортах должен быть усилен контроль за соблюдением карантинных требований.

6. МВД, Нацгвардии, СЭС, Минмахалли, ГНК, Комитету по делам религий и Управлению мусульман указано обеспечить соблюдение ограничений при проведении свадеб и других мероприятий. Это относится не только к мусульманам, подчеркнул премьер. Разрешено участие не более 100 человек. В месяц Рамадан ифтары (вечерний приём пищи) будут проводиться по возможности только в кругу семьи или также с участием не более 100 человек.

7. Намазы в мечетях должны проводиться на открытых площадях, присутствующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. «Мы это не запрещаем, но предлагаем проводить на открытом воздухе», — отметил Абдулла Арипов.

8. В пунктах общепита количество мест сократят до 50% от общей вместимости, но не более 100 человек.

7. С 1 мая приостанавливается проведение концертных мероприятий в закрытых залах.

8. Будут созданы мобильные медицинские бригады и резерв лекарств.