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  • 16 апрель 2021 14:02
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Скончался народный артист Узбекистана Мирза Азизов

Сегодня, 16 апреля, в возрасте 58 лет ушел из жизни народный артист Узбекистана Мирза Азизов. Актёр в последние годы руководил Музыкальным театром имени Мукимий, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минкультуры.

 

Скончался народный артист Узбекистана Мирза Азизов

 

За свою карьеру Мирза Азизов сыграл несколько десятков ролей в фильмах. Среди самых известных – "Шайтанат", "Сарвиноз 2" и "Анора".

 

Он также широко известен как актер музыкального театра, который завоевал любовь зрителей через образы Фараона в спектаклях "Юсуф и Зулайхо", Бахрома – в "Фархад и Ширин", Мадалихана – в музыкальной драме "Нодирабегим" и Алпомыша в спектакле "Возвращение Алпомыша".

 

 


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