Скончался народный артист Узбекистана Мирза Азизов

Сегодня, 16 апреля, в возрасте 58 лет ушел из жизни народный артист Узбекистана Мирза Азизов. Актёр в последние годы руководил Музыкальным театром имени Мукимий, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минкультуры.

За свою карьеру Мирза Азизов сыграл несколько десятков ролей в фильмах. Среди самых известных – "Шайтанат", "Сарвиноз 2" и "Анора".

Он также широко известен как актер музыкального театра, который завоевал любовь зрителей через образы Фараона в спектаклях "Юсуф и Зулайхо", Бахрома – в "Фархад и Ширин", Мадалихана – в музыкальной драме "Нодирабегим" и Алпомыша в спектакле "Возвращение Алпомыша".