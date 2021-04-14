Президент Узбекистана встретился с действующим председателем ОБСЕ

Президент Шавкат Мирзиёев 14 апреля принял делегацию во главе с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Швеции Анн Линде, находящуюся в нашей стране с рабочим визитом.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития конструктивного взаимодействия нашей страны с ОБСЕ, дальнейшего расширения узбекско-шведского практического сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по региональной и международной повестке.

Глава нашего государства с удовлетворением отметил современный уровень продуктивного диалога с ОБСЕ и поддержал приоритетные направления председательства Швеции в организации.

Подчеркнута интенсификация контактов и обменов в последние годы, в том числе благодаря активной работе Офиса Координатора проектов этой авторитетной региональной структуры в нашей стране.

В ходе беседы лидер Узбекистана отдельно остановился на основных направлениях углубления многопланового партнерства с ОБСЕ, прежде всего в рамках подготовки к проведению важных внутриполитических мероприятий в республике.

Выражена заинтересованность в продолжении плодотворного диалога с Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеей организации.

Достигнута договоренность об организации в ближайшее время целого ряда совместных мероприятий.

Касаясь перспектив двусторонних отношений со Швецией, президент Узбекистана выделил в качестве ключевых направлений сотрудничество в сфере образования, привлечение инноваций и инвестиций ведущих шведских компаний в нашу страну, наращивание торговых и кооперационных связей.

Была выражена уверенность в том, что учреждение дипломатической миссии республики в Швеции позволит реализовать имеющийся потенциал и широкие возможности взаимодействия как между нашими странами, так и в целом со скандинавскими государствами.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила искреннюю признательность за теплый прием и открытую беседу.

Она высоко оценила и поддержала осуществляемые на новом этапе демократические преобразования и социально-экономические реформы в Узбекистане, а также проводимую политику по укреплению отношений добрососедства, доверия и партнерства в регионе Центральной Азии.

Выражена благодарность за поддержку совместных инициатив в рамках ОБСЕ и уделяемое высокое внимание вопросам развития практического сотрудничества со Швецией.