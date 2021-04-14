В Узбекистане начали выдавать онлайн-справки о получении вакцины от коронавируса, сообщаетPodrobno.uz.

Теперь узбекистанцы, прошедшие вакцинацию, могут получить справку об этом через портал my.gov.uz. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зарегистрироваться на Едином портале интерактивных государственных услуг.

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После этого нужно перейти на госуслугу "Проверка статуса вакцинации от COVID-19" и нажать "Проверить".

Администрация портала заявила, что в ближайшие дни ожидается запуск новых услуг в этом направлении.