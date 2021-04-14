» » » В Узбекистане начали выдавать онлайн-справки о получении вакцины от коронавируса
﻿
  • 14 апрель 2021 23:35
  • 49

В Узбекистане начали выдавать онлайн-справки о получении вакцины от коронавируса

В Узбекистане начали выдавать онлайн-справки о получении вакцины от коронавирусаВ Узбекистане начали выдавать онлайн-справки о получении вакцины от коронавируса, сообщаетPodrobno.uz.

 

Теперь узбекистанцы, прошедшие вакцинацию, могут получить справку об этом через портал my.gov.uz. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зарегистрироваться на Едином портале интерактивных государственных услуг.

Реклама на Podrobno.uz

 

После этого нужно перейти на госуслугу "Проверка статуса вакцинации от COVID-19" и нажать "Проверить".

 

Администрация портала заявила, что в ближайшие дни ожидается запуск новых услуг в этом направлении.


Похожие статьи:
﻿
Архивную справку, подтверждающую высшее и среднее специальное образование, теперь можно получить онлайн

Архивную справку, подтверждающую высшее и среднее специальное образование, теперь можно получить онлайн

Новости Узбекистана
﻿
Справки о подтверждении заработной платы и трудового стажа теперь можно получить онлайн

Справки о подтверждении заработной платы и трудового стажа теперь можно получить онлайн

Новости Узбекистана
﻿
Справку с места жительства можно получить на Едином портале my.gov.uz

Справку с места жительства можно получить на Едином портале my.gov.uz

Новости Узбекистана
﻿
Теперь адрес любого узбекистанца можно получить онлайн

Теперь адрес любого узбекистанца можно получить онлайн

Новости Узбекистана / Технологии
﻿
Получить свидетельство о регистрации товарного знака можно онлайн

Получить свидетельство о регистрации товарного знака можно онлайн

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика