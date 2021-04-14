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  • 14 апрель 2021 23:34
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Известный российский блогер Амиран Сардаров женился на внучке Ислама Каримова

Известный российский блогер Амиран Сардаров женился на внучке Ислама КаримоваИзвестный российский блогер Амиран Сардаров женился на внучке Ислама Каримова Мариам Тилляевой, которая является дочерью Лолы Каримовой-Тилляевой, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на издание Starhit.

 

Свадьба Амирана и Мариам прошла в роскошном банкетном зале Лас-Вегаса: расписывал пару темнокожий актер в образе Элвиса Пресли. Невеста выбрала длинное белоснежное платье, а жених появился в шортах и белой рубашке. Мариам младше Амирана примерно на 13 лет, она не раз мелькала в видеороликах блогера. Но никто из пары так и не подтвердил отношения.

 

Мариам переехала в Америку около семи лет назад, когда ей было 14 – целью девушки стала учеба. Амиран же перебрался в Штаты не так давно. Как признавался блогер, уехать из Москвы его заставила неудовлетворенность собственным делом. При этом у молодого человека был очень популярный влог на YouTube "Дневник хача", а также миллионные доходы. В 2020 году, переехав в Лос-Анджелес, Сардаров обосновался в просторной квартире и начал новую жизнь. Знакомы ли были на тот момент будущие супруги, пока неизвестно.

 

Недавно Тилляева опубликовала снимки в белом платье и написала пост, в котором рассказала, почему будет хорошей женой.

 

"По моему мнению, я суперсмешная и милая, стрессоустойчивая, но готова бросить избранного в любой момент ради Джастина Бибера. Учусь игре на гитаре по настроению. Еще играю в теннис и на пианино, знаю много про мир искусства, не перестаю говорить никогда. Питаюсь суши, оливками, огурцами, острыми чипсами, шоколадом, умею блины готовить, а еще в моем приданом есть бешеная маленькая собака, Тучи", – делилась девушка.

 

Напомним, Мариам является внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова от младшей дочери Лолы Каримовой-Тилляевой. У девушки есть родные брат и сестра – Умар и Сафия. Тетей Мариам по маминой стороне является скандально известная Гульнара Каримова, которая сейчас отбывает наказание по делу о коррупции.


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