Известный российский блогер Амиран Сардаров женился на внучке Ислама Каримова Мариам Тилляевой, которая является дочерью Лолы Каримовой-Тилляевой, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на издание Starhit.

Свадьба Амирана и Мариам прошла в роскошном банкетном зале Лас-Вегаса: расписывал пару темнокожий актер в образе Элвиса Пресли. Невеста выбрала длинное белоснежное платье, а жених появился в шортах и белой рубашке. Мариам младше Амирана примерно на 13 лет, она не раз мелькала в видеороликах блогера. Но никто из пары так и не подтвердил отношения.

Мариам переехала в Америку около семи лет назад, когда ей было 14 – целью девушки стала учеба. Амиран же перебрался в Штаты не так давно. Как признавался блогер, уехать из Москвы его заставила неудовлетворенность собственным делом. При этом у молодого человека был очень популярный влог на YouTube "Дневник хача", а также миллионные доходы. В 2020 году, переехав в Лос-Анджелес, Сардаров обосновался в просторной квартире и начал новую жизнь. Знакомы ли были на тот момент будущие супруги, пока неизвестно.

Недавно Тилляева опубликовала снимки в белом платье и написала пост, в котором рассказала, почему будет хорошей женой.

"По моему мнению, я суперсмешная и милая, стрессоустойчивая, но готова бросить избранного в любой момент ради Джастина Бибера. Учусь игре на гитаре по настроению. Еще играю в теннис и на пианино, знаю много про мир искусства, не перестаю говорить никогда. Питаюсь суши, оливками, огурцами, острыми чипсами, шоколадом, умею блины готовить, а еще в моем приданом есть бешеная маленькая собака, Тучи", – делилась девушка.

Напомним, Мариам является внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова от младшей дочери Лолы Каримовой-Тилляевой. У девушки есть родные брат и сестра – Умар и Сафия. Тетей Мариам по маминой стороне является скандально известная Гульнара Каримова, которая сейчас отбывает наказание по делу о коррупции.