Узбекистан позвали на Стамбульскую конференцию по Афганистану

Узбекистан получил официальное приглашение на международную конференцию по мирному процессу в Афганистане, которая пройдет в столице Турции — Стамбуле — с 24 апреля по 4 мая. Об этом сообщает информагентство "Дунё" узбекистанского МИД.

Организаторы мероприятия — Организация Объединенных Наций, Турция и Катар. Также в числе приглашенных стран — Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Иран, Азербайджан, Германия, США, Великобритания. Кроме того, позвали верховного представителя Европейского союза, генерального секретаря НАТО и генсека Организации исламского сотрудничества.

Власти Соединенных Штатов Америки 14 апреля объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября — двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация 43-го президента США Джорджа Буша начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*. При этом, согласно договоренностям с "Талибаном"*, американский контингент должен быть выведен из ИРА не позднее 1 мая. Радикальное движение настаивает именно на этом сроке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила: анонсированный США перенос вывода войск чреват эскалацией вооруженного конфликта, что может подорвать усилия по началу прямых межафганских переговоров.

Захарова также сообщила, что МИД РФ получил от внешнеполитического ведомства Турции уведомление о проведении с 24 апреля по 4 мая Стамбульской конференции по Афганистану.

"Ожидаем от Анкары официального приглашения, а также информацию о модальностях планируемой встречи, ее формате, целях и повестке дня", — заявила Захарова.

После этого, отметила она, будет принято решение относительно участия в конференции российской делегации.

* — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация