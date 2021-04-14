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  • 14 апрель 2021 23:27
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При Министерстве здравоохранения создан Фонд помощи онкобольным

При Министерстве здравоохранения создан Фонд помощи онкобольнымПри Министерстве здравоохранения создан Фонд содействия оздоровлению больных, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями. Фонд будет закупать медоборудование, лекарства, реактивы, а также приглашать зарубежных специалистов для проведения сложных операций.

 

Как передает телеканал UzReport, средства фонда будут формироваться из 7% от суммы акцизных сборов на табачную продукцию, поступающих в госбюджет, доходов от размещения временно свободных средств фонда на депозиты в банках и благотворительных пожертвований населения и компаний.


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