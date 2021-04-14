Узбекистанцам, оставшимся без денег за рубежом, помогут

Кабинет министров утвердил своим постановлением от 12 апреля Положение о порядке оказания финансовой помощи гражданам Узбекистана, оказавшимся на территории иностранных государств без средств для проживания, сообщила Norma.uz.

Минфину поручено выделить дополнительные средства к параметрам финансирования зарубежных дипломатических представительств и консульских учреждений. Эти средства, выделяемые по обоснованным запросам МИД за счет дополнительных источников государственного бюджета, будут направлены на оказание финансовой помощи гражданам, оказавшимся на территории иностранных государств без средств для проживания.

Положением определено, что финансовая помощь гражданам Узбекистана выделяется для их возвращения на родину. Гражданин Узбекистана, оказавшийся без средств для проживания, может обратиться с просьбой об оказании финансовой помощи в зарубежное учреждение своей страны.

Должностное лицо консульского округа выясняет у лица или организации, отправившего или пригласившего данного гражданина, наличие обязательств по покрытию расходов, связанных с пребыванием гражданина на территории консульского округа, и содействует их исполнению, а также содействует установлению связи гражданина с членами его семьи и родственниками.

При недостаточности этих мер должностное лицо консульства по согласованию с МИД вправе оказать финансовую помощь для возвращения данного гражданина в Узбекистан за счет специально выделенных для этих целей средств. Финансовая помощь оказывается в иностранной валюте.

В положении также прописаны порядок оказания финансовой помощи и условия ее возврата, виды затрат, на покрытие которых выделяется финансовая помощь, а также размеры и источники средств, выделяемых для оказания помощи.