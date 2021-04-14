» » » ЦИК начал подготовку к президентским выборам
﻿
  • 14 апрель 2021 14:59
  • 49

ЦИК начал подготовку к президентским выборам

ЦИК начал подготовку к президентским выборамПрограмма основных мероприятий по подготовке к выборам президента Узбекистана утверждена 14 апреля на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщила пресс-служба ЦИКа.

 

«В программе подробно отражена предстоящая поэтапная работа по подготовке совместно с партнерскими организациями к выборам президента, которые впервые пройдут на основе Избирательного кодекса, а также конкретно указаны сроки исполнения задач и ответственные исполнители», — говорится в сообщении.

 

Отметим, что Избирательный кодекс, вступивший в силу с июня 2019 года, объединил в один документ законы о выборах президента, депутатов, сенаторов, о ЦИК и о гарантиях избирательных прав граждан. Ранее выборы проводились на основе соответствующего закона.

 

В программе основных мероприятий определены задачи по повышению правовой культуры и активности избирателей, внедрению информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс и проведению подготовки к выборам с учетом пандемии коронавируса.

 

Согласно программе, для членов всех окружных и участковых избирательных комиссий будут проводиться семинары, тренинги, учебные занятия, конференции и круглые столы, чтобы обеспечить правовое и методическое сопровождение процесса.

Реклама на Газета.uz

 

На заседании Центризбиркома также были приняты положения, определяющие порядок деятельности окружных и участковых избирательных комиссий, проводящих выборы президента Узбекистана, а также о порядке проведения предвыборной агитации кандидатами на пост президента.

 

Напомним, в феврале в Конституцию была внесена поправка, касающаяся переноса дня проведения выборов президента, в Законодательную палату, в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября. В этом году этот день выпадает на 24 октября.

 

Центризбиркому в этом году из государственного бюджета «на текущие расходы» выделено в 74 раза больше средств, чем в 2020 году, — 304,2 млрд сумов против 4,1 млрд.

 

В послании парламенту в конце 2020 года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что выборы должны пройти «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов». При этом он отметил: «Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах».

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
ЦИК аккредитовал наблюдателей от СНГ, ШОС, ВАИО и ОИС

ЦИК аккредитовал наблюдателей от СНГ, ШОС, ВАИО и ОИС

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Центризбирком провел заседание в режиме видеоконференцсвязи

Центризбирком провел заседание в режиме видеоконференцсвязи

Политика / Новости Узбекистана
﻿
ЦИК провел онлайн семинар-тренинг для окружных избирательных комиссий

ЦИК провел онлайн семинар-тренинг для окружных избирательных комиссий

Политика / Новости Узбекистана
﻿
ЦИК подписал соглашения со СМИ об освещении выборов Президента

ЦИК подписал соглашения со СМИ об освещении выборов Президента

Политика / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане образованы избирательные округа по выборам Президента

В Узбекистане образованы избирательные округа по выборам Президента

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика