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  • 13 апрель 2021 10:35
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В Узбекистане впервые состоится фестиваль молодёжного циркового искусства

В Узбекистане впервые состоится фестиваль молодёжного циркового искусства

С 15 по 17 апреля в Узбекистане впервые состоится Международный фестиваль молодёжного циркового искусства. Об этом сообщает «Даракчи».

 

Мероприятие посвящено Всемирному дню цирка, который ежегодно празднуется во всем мире в третью субботу апреля. Проведение Международного фестиваля стало возможным при поддержке Министерства культуры, а также спонсоров.

 

Как рассказали организаторы на пресс-конференции, посвященной всем деталям мероприятия, за победу в фестивале будут бороться прирожденные артисты цирка из 6 стран. Возраст участников - от 7 до 16 лет. Конкурсанты из Узбекистана, КНР, Казахстана и Кыргызстана продемонстрируют свое мастерство на арене Узбекского государственного цирка, тогда как выступления юных циркачей из Российской Федерации и Украины будут транслировать онлайн.

 

Молодежь представит 17 групповых и индивидуальных номеров в жанрах партерной акробатики и гимнастики, воздушной гимнастики и иллюзии. Порадует зрителей и оригинальный жанр – хула-хуп, каучук и многое другое. Участники из Узбекистана намерены показать свои навыки в эквилибристике и воздушной гимнастике.

 

Ожидается, что I-Международный фестиваль молодёжного циркового искусства позволит укрепить международные творческие связи между молодёжными цирковыми коллективами и исполнителями, послужит взаимообогащению в области культуры и искусства, повысит творческий авторитет Узбекского государственного цирка на международной арене. Еще одна цель мероприятия - поиск талантливой молодежи.

 

«Конкурсная программа рассчитана на два дня – 15 и 16 апреля. Оценивать выступления молодых артистов будет компетентное жюри. В него войдут отечественные и зарубежные деятели культуры и циркового искусства – директор Узбекского государственного цирка Рустам Маджидов, Народная артистка Узбекистана Гули Хамраева, заслуженная артистка Узбекистана Карима Зарипова и представители из Казахстана и Кыргызстана», - рассказал замдиректора Узбекгосцирка Рустам Хаметов.

 

17 апреля в рамках грандиозного гала-концерта пройдет церемония награждения победителей. Изюминкой гала-концерта станут выступления артистов знаменитых цирковых династий Узбекистана – Ташкенбаевых и Зариповых.

 

Нужно сказать, что узбекское цирковое искусство имеет более чем столетнюю историю. Знаменитым узбекский цирк стал еще в 30 годах прошлого столетия благодаря зрелищным выступлениям в жанрах джигитовки и цирковой эквилибристики (хождение по канату).


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