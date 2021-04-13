Запущен Telegram-бот для ввода показаний газовых счетчиков потребителей

Все необходимые услуги по использованию природного газа теперь доступны в одном приложении. «Hududgazta’minot» запустил специальный Telegram-бот для потребителей.

Следить за объемами потребления газа, проверять регистрацию и лицевой счет, а также дистанционно производить оплату за услуги газоснабжения – все это возможно через @hgt_abonent_bot.

«Запуск бота связан с переводом передачи показаний счетчиков газа в онлайн-режим, в связи с чем были упразднены должности инспекторов. Принятое решение позволит наладить доверительные отношения между поставщиком газа и абонентом, а также минимизировать человеческий фактор», – отметили в компании.

В «Hududgazta’minot» также напомнили, что оплата за использование газа должна производиться до 10 числа каждого месяца, согласно действующему договору. Население при несвоевременной оплате за газ уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

Детали работы этого Telegram-бота указаны на сайте.