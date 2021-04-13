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  • 13 апрель 2021 10:28
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Запущен Telegram-бот для ввода показаний газовых счетчиков потребителей

Запущен Telegram-бот для ввода показаний газовых счетчиков потребителейВсе необходимые услуги по использованию природного газа теперь доступны в одном приложении. «Hududgazta’minot» запустил специальный Telegram-бот для потребителей.

 

Следить за объемами потребления газа, проверять регистрацию и лицевой счет, а также дистанционно производить оплату за услуги газоснабжения – все это возможно через @hgt_abonent_bot.

 

«Запуск бота связан с переводом передачи показаний счетчиков газа в онлайн-режим, в связи с чем были упразднены должности инспекторов. Принятое решение позволит наладить доверительные отношения между поставщиком газа и абонентом, а также минимизировать человеческий фактор», – отметили в компании.

 

В «Hududgazta’minot» также напомнили, что оплата за использование газа должна производиться до 10 числа каждого месяца, согласно действующему договору. Население при несвоевременной оплате за газ уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

 

Детали работы этого Telegram-бота указаны на сайте.


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