Узбекистан и Россия обсуждают совместные проекты в сфере самолетостроения, сообщает Podrobno.uz. Об этом стало известно по итогам прошедшей в Ташкенте на прошлой неделе международной выставки "ИННОПРОМ".

Речь прежде всего идет о бывшем Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова. Здесь в советское время выпускались самолеты Ил-76, а вплоть до 2012 года – Ил-114-100

"Сегодня этот завод [авиастроительный завод ТАПОиЧ] не работает. Но я думаю, что мы какие-то возможные направления сотрудничества наверняка найдем", – отметил генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, сейчас в РФ готовится специальная программа по обучению студентов из Узбекистана по направлению самолетостроения.

"Это примерно 100 человек бакалавриата ежегодно", – подчеркнул он в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова начало работу в Ташкенте в 1941 году. Завод, созданный в 1932 году в подмосковных Химках, с началом войны был эвакуирован в Ташкент. Последний самолет предприятие выпустило летом 2012 года. Всего за время независимости здесь было выпущено 17 самолетов Ил 114-100.

Поле закрытия авиационного предприятия на основной территории ТАПОиЧ действовал Ташкентский механический завод. В 2019 году на его базе был создан Ташкентский технопарк.