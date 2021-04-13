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  • 13 апрель 2021 10:24
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Борцы Узбекистана завоевали пять лицензий на Олимпиаду

Борцы Узбекистана завоевали пять лицензий на ОлимпиадуВ Алматы 9−11 апреля прошёл олимпийский квалификационный турнир Азии по борьбе. Финалисты получили право выступать на Олимпийских играх в Токио. В общей сложности разыгрывалось 36 путёвок.

 

Свою вторую лицензию за карьеру завоевал борец вольного стиля в категории до 74 кг Бекзод Абдурахмонов. В полуфинале он боролся против Эламана Догдурбека из Кыргызстана. Победа досталась Бекзоду Абдурахмонову со счётом 4:2.

 

Ещё один вольник Гуломжон Абдуллаев выиграл лицензию на токийский игры в категории до 57 кг. Он победил Бекбулата Мирназарова из Кыргызстана.

 

Борец вольного стиля Джабраил Шапиев в категории до 86 кг победил Азамата Даулетбекова из Казахстана и получил лицензию на Олимпиаду.

 

Призёр Рио-2016 и борец в вольного стиля Магомед Ибрагимов в категории до 97 кг провёл бой против Симбата Сулейманова из Кыргызстана, завершив его со счётом 11:1.

 

Выступающий в весовой категории до 130 кг Муминжон Абдуллаев занял первое место в греко-римской борьбе и получил олимпийскую лицензию, которая стала третьей в его спортивной карьере.

 

На счету у борцов греко-римского и вольного стиля сейчас восемь лицензий. Эльмурат Тасмурадов, Жалгасбай Бердимуратов, Рустам Ассакалов получили лицензии на чемпионате мира в Нур-Султане в 2019 году.

 

Дополнительные лицензии борцы Узбекистан смогут завоевать на международном отборочном турнире в Софии (Болгария). У спортсменов будет возможность выиграть две лицензии по вольной, две по греко-римской и шесть по женской борьбе, пишет gazeta.uz.


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