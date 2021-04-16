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  • 12 апрель 2021 15:23
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Глава МИД Узбекистана встретился с главой офиса «Талибан» в Катаре

Глава МИД Узбекистана встретился с главой офиса «Талибан» в Катаре

На прошлой неделе состоялся визит делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Катар.

 

Как сообщила пресс-служба МИДа, 10 апреля в Дохе делегация встретилась с главой политического офиса движения «Талибан» в Катаре муллой Бародаром Ахундом.

 

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане.

 

Мулла Бародар выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за постоянное внимание к проблемам Афганистана. Кроме того представитель руководства движения «Талибан» приветствовал инициативы Узбекистана по реализации в Афганистане экономических проектов в сферах транспорта и энергетики.

 

«Он особо отметил, что крупные инфраструктурные проекты, осуществляемые Узбекистаном, будут содействовать не только экономическому развитию Афганистана, но и созданию необходимых условий для запуска полноценного политического процесса в стране. Таким образом, Афганистан в будущем может стать „мостом доверия и сотрудничества" между Центральной и Южной Азией», — говорится в сообщении МИДа.

 

Абдулазиз Камилов также встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джасемом Аль Тани.

 

Стороны подчеркнули необходимость существенного наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

 

Кроме того, констатирована важность продвижения инклюзивных межафганских переговоров для установления долгосрочного мира и обеспечения безопасности в Афганистане.

 

Кроме того, Абдулазиз Камилов встретился с министром торговли и промышленности Катара Али бин Ахмадом ал-Кувари.

 

Катарская сторона выразила заинтересованность в проработке совместных инвестиционных проектов, в первую очередь, по производству пищевой продукции и обеспечению продовольственной безопасности, участию в развитии туристической инфраструктуры Узбекистана.

 

В ходе встречи достигнуты договоренности о подготовке к проведению заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и активизации прямых контактов между деловыми кругами двух стран, пишет gazeta.uz.


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