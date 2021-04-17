Стали известны подробности о китайско-узбекской вакцине

Как сообщили в Telegram-канале Министерства инновационного развития Vaksinauz, вакцина ZF-UZ-VAС2001 против COVID-19, представляет собой вакцину с адъювантом белковой субъединицы COVID-19, разработанную компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical в сотрудничестве с институтом микробиологии Китайской академии наук (IMCAS) и центром передовых технологий. Об этом пишет kun.uz.

В результате непосредственного участия Министерства инновационного развития и центра передовых технологий в испытаниях препарата, а также за внесенный вклад в клиническое исследование Узбекистан был признан соавтором вакцины.

«При разработке вакцины ZF-UZ-VAС2001 была применена технология, аналогичная технологиям создания других рекомбинантных вакцин, таких как NVX-CoV2373 (Novavax), EpiVacCorona (Вектор) и др. Вакцина ZF-UZ-VAC2001 получена биотехнологическим путем создания рекомбинатного белка NCP-RBD коронавируса SARS-CoV-2», - говорится в сообщении.

В ответ на появление этого белка в организме вакцинированного человека, иммунная система вырабатывает нейтрализующие вирус антитела.

Данную вакцину вводят в виде трех доз в течение двух месяцев.

Вакцина ZF-UZ-VAC2001 сделана из очищенной рецептор-связывающей области гликопротеина шипа коронавируса (рекомбинантный белок NCP-RBD), экспрессируемого рекомбинантными клетками СНО и добавления адъюванта гидроксида алюминия.

«Адъювант используется для предотвращения респираторных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», - заключили в министерстве.