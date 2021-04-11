Равшан Ирматов снят с должности замминистра физической культуры и спорта

Равшан Сайфиддинович Ирматов освобожден от должности первого заместителя министра физической культуры и спорта в связи с новым назначением.

Равшан Ирматов в прошлом – легендарный узбекский рефери ФИФА и инструктор. Он считается рекордсменом в истории чемпионатов мира по количеству проведённых матчей в качестве главного арбитра. Судейскую карьеру Ирматов официально завершил осенью 2019 года. С февраля 2020-го он занимал должность первого заместителя министра физической культуры и спорта, сохранив при этом пост вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана.

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