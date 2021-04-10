Узбекистан и Россия ведут переговоры по увеличению числа регулярных авиарейсов. Пока их всего два

"В настоящее время Министерство транспорта продолжает переговоры с соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации по увеличению количества регулярных авиарейсов в зависимости от эпидемиологической ситуации. При сохранении стабильной эпидемиологической ситуации будут приняты все необходимые меры по восстановлению не только авиасообщения, но и железнодорожных рейсов", – отметили в Минтрансе.

Напомним, что российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 апреля 2021 года приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Москва – Ташкент – Москва каждое воскресенье, а авиакомпания Uzbekistan airways – с 7 апреля – каждую субботу по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент.

Регулярные рейсы, выполняемые авиакомпанией Uzbekistan Airways, продаются по цене билета эконом-класса до 4 200 000 сумов в одну сторону и билета бизнес-класса – до 10 736 222 сумов. Купить билеты на данные рейсы могут все граждане Узбекистана и иностранцы, имеющие постоянное место жительства в Узбекистане. Для полета по этому маршруту требуется сдать ПЦР-тест (на русском или английском языке) не более чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию.

Уже спустя несколько дней после объявления об открытии авиасообщения билетов на ближайшие месяцы не осталось. Пользователи писали, что они выкуплены за полгода вперед.

До пандемии авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла 87 рейсов в неделю из различных регионов Узбекистана в Российскую Федерацию, а российские авиакомпании совершали 97 рейсов в неделю в различные города нашей страны. Только самолетами перевозилось свыше 40 тысяч пассажиров в неделю.

Кроме того, по маршрутам Ташкент - Москва, Андижан - Москва, Ташкент - Казань, Ташкент - Волгоград, Ташкент - Саратов, Ташкент - Новосибирск, Ташкент - Уфа, Андижан - Уфа осуществлялось регулярное движение 13 поездов в неделю.

Одновременно курсировали автобусные рейсы по 12 маршрутам: Ташкент - Москва, Ташкент - Санкт-Петербург, Ташкент - Казань, Ташкент - Нижний Новгород, Ташкент - Омск, Ташкент - Новосибирск.